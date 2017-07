Bad Liebenzell Ideen berühmter Philosophen

Zu sehen sind diverse Schau- und Staunobjekte. So steht am Eingang eine Skulptur, die auf grünen Eisenrohren befestigt ist. Die Skulptur sieht aus wie das Wurzelwerk eines Baumes. Dieses besteht aus acht teilen, die aus Blechstücken zusammengenietet wurden. Sie laufen in der Mitte des Kunstwerks zusammen. Nach oben stehen zwei Eisenrohre, die aussehen wie zwei wachsende Baumstämme. Teilweise sieht das Eisen verrostet aus. Geschaffen hat die Skulptur der Künstler Lothar Hudy. "Getrennt wurzeln. Gemeinsam wachsen". Dieses Motto soll das beschriebene Werk, ein Oktagon, am Eingang des Sophi Parks symbolisieren. Auch die Zahl Acht hat ihre Bedeutung. Sie steht für Verstand, Intellekt, Wissen, Forschung, Wille, Liebe, Charakter und Bewusstsein. Insgesamt werden 100 Weisheiten thematisiert.

Der zwei Hektar große Park gehört der gemeinnützigen Stiftung Sophi Park. Die Journalistin und Autorin Ines Veith regte den Park an. Sie gründete zusammen mit ihrem Sohn Viktor, ihrer Freundin Jutta Fleck und der Stadt Bad Liebenzell, vertreten durch Bürgermeister Dietmar Fischer, diese Stiftung.

Nach den Vorstellungen von Ines Veith sollen die Besucher bei den Schau- und Staunobjekten auf spielerische Art 2500 Jahre Geschichte der Philosophie kennenlernen: "Es ist ein Park der Werte und Weisheiten."