Bad Liebenzell Hund und Mensch meistern Parcours

Trotzdem freuen sich in Möttlingen Hund und Mensch jeweils "tierisch" nach dem Sprung über die letzte Stange. "Den Fehler, wenn etwas nicht klappt, macht eigentlich immer der Mensch", erklärt Pressesprecherin Christiane Fischer, die mit ihrem Kromfortländer auch selbst am Turnier teilnimmt. Denn: "Der Hund kann dafür nichts, er gibt sein bestes, weil er Spaß daran hat." Ausnahme in Möttlingen war ein agiler Kleiner, der die Spur einer läufigen Hündin aufnahm und den Parcours verließ, weil er sich dort wohl mehr Spaß versprochen hat.

Gesundheit besonders wichtig

Es dürfen nur Tiere starten, die nachweislich gesund sind. Die zwingend zu berührenden Kontaktzonen an Stegen, Wänden und Wippen dienen der Sicherheit. Sie vermeiden zu weite oder zu hohe Sprünge mit entsprechender Belastung der Gelenke.

In Möttlingen traten die Teams in den drei Leistungsklassen A1, A2 und A3 und im Jumping gegeneinander an. Damit alle eine gerechte Chance haben, wird jeweils in drei Größenklassen – Small, Medium und Large – gestartet.

In der Klasse A1 Medium trugen sich die Möttlinger HSV-Mitglieder Monika Fein mit "Fina", einem Miniature American Sheperd als Siegerin und Claudia Pätsch mit "Lena", einer Mischlingshündin als Drittplatzierte in die Siegerlisten ein.

Dritte in der Leistungsklasse A3 Small wurde Daniela Grossmann mit "Momo", einem Deutschen Spitz. Aline Bruss mit dem Sheltie "Luna" wurde Zweite in der Klasse A3 Medium und Axel Wittner mit "Chu Si", einem Australian Sheperd Dritter in der Klasse A3 Large.