Bad Liebenzell Hotel Zum Hirsch sucht Pächter

Die Familie Stern als Besitzerin des Hauses kann Hotel und Restaurant mit seinen 80 Sitzplätzen und einer Terrasse mit weiteren 30 Sitzplätzen alters- und krankheitsbedingt nicht mehr selbst betreiben.

Große Tradition

Dabei hat das Haus eine große Tradition. Bereits vor dem großen Stadtbrand im Jahre 1785 befand sich an dieser Stelle ein Gasthof mit Übernachtungsmöglichkeit. Eben in diesem Haus brach in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1785 durch die Unachtsamkeit des betrunkenen Stadtschreibers das Feuer aus, dem die ganze ummauerte Stadt zum Opfer fiel. Ein Schild am Gebäude erinnert an diese dramatische Nacht.