Bad Liebenzell Hotel Restaurant Zum Hirsch ist zu

Das Hotel Restaurant Zum Hirsch hat eine lange Geschichte hinter sich. Die jetzige Anlage stammt aus dem Jahre 1786, hatte aber Vorgängerbauten, die als Herberge genutzt wurden. Als ehemaliges Gasthaus Zum Hirsch unterschied es sich seinerzeit von anderen Einkehrmöglichkeiten. Als Schilderwirtschaft bot es neben Getränken und Vesper auch warmes Essen und Übernachtungen.

1785 erlangte es als Auslöser des Bad Liebenzeller Stadtbrandes traurige Berühmtheit. In einem Nebengebäude brach in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni ein Feuer aus. Wie aus einer Tafel hervorgeht, die am Gebäude angebracht ist, soll durch die Unachtsamkeit des betrunkenen Stadtschreibers der Brand verursacht worden sein, dem die ganze ummauerte Stadt zum Opfer gefallen sei.