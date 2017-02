Bad Liebenzell Heim und Luftgewehrhalle saniert

Bei den Wahlen wurde Ulrike Graze als Oberschützenmeisterin bestätigt. Sie steht seit 2009 an der Spitze des Vereins und erklärte sich bereit, weitere vier Jahre weiterzumachen. Einen Wechsel gab es dagegen bei den Finanzen. Klaus Bischoff gab nach acht Jahren als Vereinskassierer dieses Amt an Jürgen Gäckle ab. Die Jugendleitung bleibt in den Händen von Yvonne Atz. Zum Schießleiter "Pistole" wurde Karl-Heinz Dachtler gewählt. Klaus Bischoff berichtete über ein Plus in der Kasse im vierstelligen Bereich, was dem ehrenamtliche Engagement der rund 130 Mitglieder zu verdanken ist.

Sportlich lief es durchweg rund. "Wir hatten 78 Starts bei den Vereinsmeisterschaften und nehmen in den Disziplinen Luftgewehr, Kleinkaliber, Luft-Sport und Großkaliberpistole sowie im Aufgelegtschießen am Ligabetrieb teil, und planen für die neue Runde eine weitere Kleinkaliber- und Luftgewehr-Mannschaft zu melden", verkündete der Schießleiter Gewehr, Frank Schneider.

Nachwuchs steigert sich

Im Nachwuchsbereich ruhen die Hoffnungen von Jugendleiterin Yvonne Atz auf Sabrina Hettich und Simon Gäckle, die sich gegenüber dem Vorjahr deutlich steigerten. Möttlingens Ortsvorsteherin Doris Bäuerle bedankte sich für das Engagement.

Zahlreiche Ehrungen

Bei den Ehrungen erhielten Siggi Gäckle, Karl-Heinz Kurs, Maria Pöppke und Christian Weigert die Ehrennadel des Württembergischen Schützenverbandes für 25 Jahre Mitgliedschaft. Für 20 Jahre wurden Klaus Bischoff, Mathilde und Nicole Lauxmann sowie Utz Mürbe geehrt. Seit 15 Jahren sind Dieter Baltz, Lukas Hettich, Lena Kappler, Dennis Rabinsky, Elke Kraushaar und Thomas Würsig dabei, zehn Jahre Yvonne Atz, Kim Jimenez-Rieß und Stefan Morlock. Das Vereinsehrenzeichen in Silber wurde an Yvonne Atz (Landesjugendtag) Marios Gäckle (Missbrauchs-Projekt) und Hans Graze (Teilnahme an den deutschen Meisterschaften) verliehen. Diese Auszeichnung in Gold ging an die langjährigen Ehrenamtlichen Klaus Bischoff, Jürgen Lauxmann, Walter Wohlgemuth, Hans-Georg Gäckle, Jürgen Gäckle und Thomas Würsig.