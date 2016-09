Bad Liebenzell Heftiger Streit wegen des Haushalts

Bad Liebenzell. Für den Bereich "Untere Mühle" ist anstelle des früher geplanten allgemeinen Wohngebiets nun ein Parkhaus vorgesehen. Und der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. August die Einleitung einer Genehmigungsplanung für dieses Vorhaben beschlossen. So weit so gut. Nein, nicht gut, befand Klaus Bounin von der Offenen Liste. Die Situation stelle sich inzwischen nach einem Schreiben vom Landratsamt für ihn ganz anders dar. Deshalb beantrage er, die Beschlussfassung zu vertagen.

Unterstützung erhielt er postwendend von seinem Fraktionssprecher Sebastian Kopp. In einem vorbereiteten Schreiben wandte er sich persönlich an Bürgermeister Dietmar Fischer und Kämmerer Lucas Hansen: "Wir als Gemeinderatsmitglieder haben letzte Woche – also zwei Monate verspätet und nur auf Nachfragen von unserer Seite – die Haushaltsgenehmigung samt Bedingungen mit Datum vom 25. Juli 2016 vom Landratsamt/Landrat erhalten." Das Schreiben sei von der Aufsichtsbehörde eindeutig formuliert; er hingegen habe nun viele Fragen. So sei der Haushalt für dieses Jahr zwar genehmigt, aber nur unter erheblichen Auflagen. "Keinesfalls sollten wir weiter verfahren nach dem Motto: Der Haushalt ist genehmigt und alles andere wird schon gut werden", mahnte Kopp.

Späte Weitergabe des Schreibens über Auflagen aus dem Landratsamt moniert