Bad Liebenzell Haushalt: Keine Strafe für Gemeinde

Der Haken an der Sache: Dieses Papier hätte laut Landratsamt auch vom Gemeinderat beschlossen werden müssen – was jedoch nicht geschehen ist, wie zwei Stadträtinnen uns in ihren Leserbriefen mitteilten (siehe unten).

Das räumte gestern auch Wilfried Rühle, Leiter der Abteilung Kommunalaufsicht und Revision im Landratsamt, ein. Diese Forderung sei nicht erfüllt worden, das habe man bei Durchsicht der Unterlagen festgestellt. Doch was bedeutet das nun? Wird die Gemeinde für diesen Verstoß gegen die Auflage bestraft?

Nein, sagt Rühle. Eine unmittelbare Sanktion sehe man im Landratsamt als "kontraproduktiv" an. Zuerst sei nach wie vor geplant, das Gespräch mit Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer zu suchen.

Dabei solle geklärt werden, wie es jetzt weitergehe. Auch, dass die verlangten Vorgaben des Landratsamtes – wie die Absegnung des Haushaltssicherungspapiers durch den Gemeinderat – künftig ordnungsgemäß eingehalten werden müssen, wird dabei wohl Thema sein.