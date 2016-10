Bad Liebenzell Haushalt: Gemeinde insgesamt auf gutem Kurs

Niedergang war aus heutiger Sicht vorprogrammiert

Hier sollte sich rächen, dass man auf eine Ein-Säulen-Strategie gesetzt hatte – allein auf den (Bäder-)Tourismus. Auch gab es kein darüber hinausgehendes, eigenständisches touristisches Profil, das die ausbleibenden Kurgäste durch Urlauber mit anderen Interessen hätte ersetzen können. Bad Liebenzells Niedergang war – zumindest aus heutiger Sicht – vorprogrammiert, auch wenn der bis dahin stadteigene Mineralbrunnen noch Gewinne erwirtschaftete und über die wahre dramatische Lage lange hinwegtäuschte.

Dessen Niedergang folgte, als Discounter zunehmend eigene Mineralbrunnen entwickelten und zu Dumpingpreisen Wasser als Lockmittel für die Kundschaft auf den Markt warfen. Der Absatz von Premiumwässern wie dem Liebenzeller stagnierte. Notwendige Investitionen blieben aus, daraus resultierende Hygiene-Skandale gaben dem städtischen Liebenzeller Mineralbrunnen den Rest.

Hinzu kam dann noch, dass mit dem Zensus der Statistikämter nach dem Millennium Bad Liebenzell auf einen Schlag fast zehn Prozent seiner Einwohner verlor – zumindest auf dem Papier. Was entsprechende Verluste bei den Zuweisungen aus der Einkommensteuer zur Folge hatte. Mit der Konsequenz, dass Bad Liebenzell auf einmal noch stärker unterfinanziert war. Und: Weniger Einwohner ließen naturgemäß auch die Pro-Kopf-Verschuldung – gewissermaßen von einem Tag auf den anderen – hochschnellen.

Soweit die Horrorliste. Wer an dieser Stelle die großen, markanten Investitionen vermisst, die in Bad Liebenzell – trotz der sich seit rund 30 Jahren stetig verschlechternden Haushaltssituation – von der Stadt gestemmt wurden, dem sei gesagt, dass diese die Situation eigentlich nicht verschlimmert haben. Sondern erst die Möglichkeit schufen, Bad Liebenzell für die Zukunft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wichtige und richtige Weichenstellungen wurden vorgenommen.

Beispiel Rathaus – eine dieser Jahrhundert-Investitionen, deren Sinn sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Denn: Um aus der Schuldenfalle wieder herauszukommen, braucht Bad Liebenzell vor allem eines – neue Mitbürger, die Kaufkraft in den Ort bringen. Und eben höhere Zuweisungen aus der Einkommensteuer.

In den vergangenen zehn Jahren – beschleunigt in den vergangenen drei bis vier Jahren – konnten die negativen Folgen des Zensus komplett kompensiert werden, mit aktuell rund 9400 Einwohnern im Ort befindet sich die Stadt heute sogar auf einem Niveau, das höher liegt als vor dem Zensus.

Potenzial im Ort, weitere 1000 Einwohner aufzunehmen

Und es gebe aktuell Potenzial im Ort, weitere 1000 Einwohner in Bad Liebenzell aufzunehmen – sowohl, was die Verwaltungsstrukturen (Rathaus) angeht, als auch in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Sporthalle, Schulen, Kindertagesstätten). Beste Voraussetzungen also, um für eine zunehmend wachsende Steuerbasis zu sorgen – und damit ein Baustein, der langfristig eine nachhaltige Konsolidierung des städtischen Haushalts garantieren könnte.

Zweiter Baustein: Abkehr von der Gewerbefeindlichkeit früherer Jahre. Bereits 2005 wurde ein erstes Gewerbegebiet in Unterhaugstett erschlossen, das zwar anfangs nur schleppend angenommen wurde, aber seit zwei, drei Jahren einen echten Boom erlebte.

Derzeit sind alle vorhandenen Bauplätze belegt, an einer Ausweitung des Gewerbegebiets wird seitens der Stadt mit Hochdruck gearbeitet. Die sich daraus entwickelnde Perspektive: Hoffentlich möglichst bald sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen, wie sie auch die meisten anderen Kommunen im Land bei der derzeitigen Konjunkturlage üppig zur Verfügung haben.

Bad Liebenzell bisher aber eben nicht – was übrigens auch den Platz drei bei den am höchsten verschuldenden Städten im Land begründet. Ohne Gewerbe tut man sich als Kommune eben extrem schwer im Mutterland der Schaffer.

Womit man zur größten Investition in Bad Liebenzell der vergangenen Jahre kommt: der Sanierung und dem Umbau der Paracelsus-Therme. Und der Frage nach dem Sinn dieser Investition. Sicher richtig ist, dass das Bad heute – wieder – ein Glücksfall für die Stadt ist. Sie ist ein Leuchtturm für den Tourismus der Region, der Menschen in die Stadt lockt und den Tourismus stärkt – die alte Säule der Bad Liebenzeller Wirtschaft. Bei klammen Kassen gegen den Trend diese Investition damals zu tätigen, war ein echtes Wagnis. Und nicht alles bei der Umsetzung der damaligen Planungen war glücklich, wenn man sich die seinerzeitigen massiven Kostensteigerungen in der Bauphase anschaut.

Aber es zahlt sich gerade aktuell aus, da immer mehr Ziele für die typischen Urlaubsreisen der Deutschen wegfallen – wegen der Sicherheitslage in diesen Ländern (Türkei, Frankreich, Ägypten) oder weil sie schlicht völlig überlaufen sind wie zum Beispiel Mallorca. Einheimische Touristikziele können hier mit attraktiven Angeboten in die Bresche springen.

Besser aufgestellt als momentane Diskussion glauben macht

Inländische Ziele boomen, und Bad Liebenzell ist hier zunehmend gut aufgestellt – auch, wenn man noch unter manch fehlender auch privater Investitionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte in die touristische Infrastruktur leidet. Aber auch das mag unter Umständen einem natürlichen Strukturwandel geschuldet sein.

Insgesamt kann man konstatieren: Nach den Fehlern der Vergangenheit ist Bad Liebenzell aktuell besser aufgestellt als es die momentane Diskussion um den laufenden Haushalt glauben machen möchte. Sicher – die Liebenzeller Haushaltssituation ist angespannt, auch ernst. Aber: Die Zahl der Einwohner wächst überdurchschnittlich und kann weiter zunehmen, was ein steigendes finanzielles Grundpolster beim Steueraufkommen bedeutet.

Zudem gewinnt das Gewerbe im Ort an Bedeutung – und damit die Aussicht auf eigene Gewerbesteuereinnahmen.

Ohne dabei aber die alte Qualität als Tourismus-Ziel zu verspielen, sondern im Gegenteil hier mit zeitgemäßen Angeboten zu trumpfen – wie der Therme, dem Golfplatz, dem Freibad, dem Monbachtal, dem Kurpark oder auch dem Polarion als Anziehungspunkt für die Jugend. Und das alles in einer Zeit, in der Schulden noch nie so günstig gemacht werden konnten wie derzeit – in einer Phase der Null- und Negativ-Zinsen am Kapitalmarkt.

Apropos Schulden: Rund 75 Prozent der Bad Liebenzeller Schulden sind in der Vergangenheit bei den Eigenbetrieben der Stadt aufgelaufen – etwa in den Bereichen Wasser/Abwasser – und resultieren aus zwingend notwendigen Investitionen in deren Erhalt Infrastruktur. Diese Schulden sind jedoch in aller Regel sowieso durch Gebührenaufkommen gegenfinanziert und damit in vollem Umfang unkritisch für den städtischen Haushalt.