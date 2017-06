Bad Liebenzell Hamsterrad keine Himmelsleiter

Rund 550 Gäste

Rund 550 Personen kamen zu der Veranstaltung nach Bad Liebenzell. Der Christustag fand in diesem Jahr in 15 Orten in Baden-Württemberg statt und stand unter dem Motto "Jesus sehen".

Es sei ein Grundgedanke vieler Religionen, dass sich Menschen durch ihre eigenen Leistungen ein Leben im Himmel erarbeiten können. Viele fühlten sich wie in einem Hamsterrad, in dem sie immer mehr leisten müssen, um eine Chance auf den Himmel zu haben. Das Christentum unterscheide sich deutlich von dieser Vorstellung. "Das Hamsterrad ist keine Himmelsleiter. Durch Jesus Christus ist der Himmel zur Erde gekommen. Jesus neu sehen heißt, Jesus allein zu glauben und von ihm weiterzusagen. Weil er sein Leben für uns Menschen gegeben hat", so Albrecht. Wenn es darum geht, Menschen für kirchliche Angebote zu begeistern, dann sei dies weniger eine Frage des Ortes, sondern des Inhalts. "Entscheidend ist das, was die Leute sehen, wenn sie kommen." Wer anderen von Jesus weitersagen wolle, müsse bereit sein, selbst neu zu sehen.