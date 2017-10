Bad Liebenzell Grünes Licht für Bad Liebenzeller Haushalt

Die restlichen 568 000 Euro können nur dann genehmigt werden, wenn die erwartete Zuführung des Verwaltungshaushaltes (laufender Betrieb) zum Vermögenshaushalt (Investitionen) in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht erreicht wird und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht leidet. Zudem dürfen die Kredite ausschließlich für unabweisbare Investitionen verwendet werden. Diese strikte Beschränkung auf investive Maßnahmen gilt auch für die genehmigte Ausgleichsleistung an die Freizeit und Tourismus GmbH in Höhe von 1,95 Millionen Euro. Insgesamt hat sich die finanzielle Lage der Stadt Bad Liebenzell verbessert. So hatte sich Kämmerer Lucas Hansen bereits bei der Bürgerversammlung über die wachsende Einwohnerzahl, die höheren Schlüsselzuweisungen sowie das steigende Steueraufkommen gefreut. Die Situation soll sich nach seinen Worten 2018 weiter verbessern.

Der Gesamtschuldenstand von Bad Liebenzell liegt bei rund 40 Millionen Euro.

In der Bibel gibt es

976 Stellen, die auf Wein Bezug nehmen.

ZAHL DES TAGES