Bad Liebenzell Große Vielfalt sichert die Zukunft

"Wir haben uns zu einer moderaten Erhöhung durchgerungen, nachdem die Beiträge seit sieben Jahren stabil geblieben sind", machte der Vorsitzende Werbung für eine Erhöhung bei der Jugend um fünf auf 25 Euro, bei den Erwachsenen um zehn auf 50 Euro und den Familien auf 90 Euro, was von den Mitgliedern ohne Gegenstimme gebilligt wurde.

Als sehr schwierig erwies sich die Besetzung der Ehrenämter. Das Ressort des Wirtschaftsleiters bleibt verwaist. Renate Mussgnug erklärte sich nach Bitten für ein weiteres Jahr bereit, die Kasse zu verwalten. Das Ausscheiden von Harald Schroth als stellvertretender Vorsitzender sorgte für eine Lücke, die nach einer längeren Bedenkzeit durch Sebastian Grindau – auch Spartenleiter Faustball – geschlossen wurde. Pressewart bleibt Philipp Grindau, Platzwart Willi Bothe, Jugendleiter Sarah Bohnet, und als Kassenprüfer stellten sich Patrick Bohnenberger und Fitz Brand zur Verfügung.

Kunstturnwartin Ulrike Weißert vom Turngau Nordschwarzwald überreichte die bronzene Ehrennadel an Patrick Bohnenberger, Harald Schroth, Sebastian und Philipp Grindau sowie in Silber an Karin Maisenbacher. Michaela Mairhofer erhielt aus Weißerts Hand die Urkunde des Deutschen Turnerbundes. Verabschiedet wurden die Trainer Reiner Berger und Elena Nonnenmann.

Für 25 Jahre Treue zum Verein erhielten Klaus Achatz und Martha Kraft die Ehrennadel in Bronze. Seit vierzig Jahren – Ehrung in Silber – gehören Sabine Kranc, Ursula Mohr, Dieter Rathfelder und Carmen Stahl dem Verein an. Die Ehrennadel in Gold mit Saphir erhielt Gerhard Maisenbacher mit dem eingravierten Eintrittsdatum 1957.