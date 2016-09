Bad Liebenzell Große Fortschritte auf Beinberger Bolzplatz

Aussaat verschoben

Stundenlang Arbeit häuften sie, mit Rechen, Eimer, Schaufel und Schubkarren ausgerüstet, große und kleine Steinhäufen auf. Erst bei Einbruch der Dunkelheit endete die erste Etappe der Aktion, aber es war nur ein Bruchteil des Platzes abgesammelt. Die für den nächsten Tag vorgesehene Neuaussaat des Rasens musste um einen Tag verschoben werden. Rita und Robert Strobel setzten am nächsten Morgen die Arbeit fort. Sie wurden am Nachmittag von Ingo und Axel Großhans, Anton Krause und Laurenz Melter verstärkt. Auch der Kindergarten "Spatzennest" beteiligte sich am Steine sammeln.

Am Tag drei der Aktion waren dann Mitarbeiter der Gärtnerei des städtischen Bauhofs zur Stelle. Sie gaben dem Platz den letzten Schliff, indem sie ihn mit Hilfe einer Baustahlmatte nochmal einebneten und so für die Neuaussaat des Rasens vorbereiteten. Nach einer letzten Steinsammel-Runde wurde das Saatgut ausgestreut. Mit dem Abwalzen des Platzes endeten die Vorbereitungen für einen Bolzplatz in neuer Qualität, der im nächsten Jahr wieder bespielbar sein wird. "Die Feuerwehr hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, die Bewässerung des Saatguts zu übernehmen. Das Timing war aber so gelungen, dass der Regen genau rechtzeitig eingesetzt hat", freute sich der Ortsvorsteher.