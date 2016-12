Bad Liebenzell Gospelchor begleitet Gottesdienst

"Reformation und die eine Welt" ist eines der zehn Jahresthemen, das 2008 vom damaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, auf den Weg gebracht wurde. Die EKD will so auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 zu einer angemessenen Vorbereitung und Hinführung beitragen. Von Wittenberg ging die Reformation in die Welt. Mehr als 400 Millionen Protestanten verbinden ihre religiöse Existenz mit dem reformatorischen Geschehen.