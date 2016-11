Bad Liebenzell "Glücksmoment": Neue Reihe zugunsten sozialer Projekte

Ihre deutschsprachigen Lieder erzählen Geschichten von den großen und kleinen Momenten des Lebens. Manchmal amüsant, mal nachdenklich und dabei stets unterhaltsam.

Beim "Glücksmoment Konzert" gibt es neben dem Ohrenschmaus auch Gaumenfreuden sowie Getränke. Einlass und Bewirtung ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (konzert@waldkindergarten-liebenzell.de) oder an der Abendkasse (15 Euro pro Karte). Das Konzert ist bestuhlt.

Übrigens: Bewerben für ein "Glücksmoment-Konzert" kann sich jedes Projekt oder jeder Verein, der in der Kinder- und Jugendarbeit engageiert ist.

Weitere Informationen: gluecksmoment-online.jimdo.com www.waldkindergarten-liebenzell.de

Im Jahr 1996 gründete ein Kreis engagierter Eltern und Pädagogen den Waldkindergarten Bad Liebenzell. War es damals eher ungewöhnlich, dass Kinder das ganze Jahr über draußen im Wald erleben, ist es heute fest etabliert: Mit über 50 Kindern in drei Kindergartengruppen gehört der Waldkindergarten Bad Liebenzell an der Unterhaugstetter Bruchhütte heute zu den größten in der Region.

Eines der wichtigsten Projekte in der jüngeren Vergangenheit war die Einrichtung einer U3-Gruppe (zwei- bis dreijährige Kinder), die im Jahr 2013 startete.

Der Kern ist bis heute das aktive Engagement der Eltern. So wird der Kindergarten nach wie vor von einem ehrenamtlichen Vorstand aus der Elternschaft geführt. Auch außerhalb dieses Gremiums wirken alle Eltern auf verschiedenste Weise an der Entwicklung des Kindergartens mit und leisten eine Vielzahl an ehrenamtlichen Stunden im Jahr – oft gemeinsam mit ihren Kindern.