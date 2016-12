Bad Liebenzell Gleich zwei Konzerte

Bad Liebenzell. "In Liebe von Mensch zu Mensch", ist der diesjährige Titel der Adventskonzerte der Liebenzeller Mission. Am Montag und Dienstag, 12. und 13. Dezember, lädt die Liebenzeller Mission in Kooperation mit ihren Ausbildungsstätten, der Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL) und der Interkulturellen Theologischen Akademie, die Öffentlichkeit zu ihren jährlichen Adventskonzerten ein. Beide Abende finden zum ersten Mal an beiden Abenden ab 20 Uhr im Großen Saal des Missions- und Schulungszentrums, Heinrich-Coerper-Weg 11, in Bad Liebenzell statt. An beiden Abenden ist der Einlass ab 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.