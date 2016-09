Bad Liebenzell Geschichte von 1000 Jahren erläutert

In seinen Ausführungen streifte Treichel die Geschichte der Zähringer, Staufer und Alemannen. Schon damals ging es wie heute um Macht, Größe und Einfluss. Die Sicherung der Handelswege war ein Aspekt, der Siedlungsdruck, ausgelöst durch eine rasch wachsende Bevölkerung, ein zweiter. Beinberg gilt heute als eines der am besten erhaltenen Waldhufendörfer. Das Dorf ist ein Kulturdenkmal, das wie ein Freilichtmuseum die damaligen Überlegungen offenbart.

Bekannt ist der rund zweieinhalb Kilometer lange Waldhufenpfad mit seinen elf Stationen, die Krause auf seinem Rundgang fachlich und mit Humor erklärte.

Den Rohrbrunnen erklärte Robert Strobel. Als die Menschen in Beinberg noch überwiegend als Selbstversorger agierten, war die Viehtränke einer der zentralen Bestandteile für das Leben im Ort. Die zwei großen Tröge sind zwar Mitte der 1980er-Jahre spurlos verschwunden, dafür wurde inzwischen ein dritter Zulauf aus gefassten Quellen entdeckt.

Neben der Bedeutung des historischen Brunnens gab Strobel auch Einblicke in die Struktur und Entwicklung von Moosen am Wegesrand. "Moose sind eine der ältesten unveränderten Gewächse auf der Welt", so der Naturwissenschaftler. Am Nachmittag trafen sich historisch Interessierte Bürger am Dorfzentrum in Beinberg. Cornelia Seibold und Jörg Kling berichteten unter anderem über die 1957 errichtete Friedenskirche sowie das 1843 erbaute Schul- und Rathaus. Der Förderverein für das Dorfzentrum Beinberg sorgte für eine Bewirtung im Waldhufensaal.