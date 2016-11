Im Namen des Heimat- und Geschichtsvereins Bad Liebenzell überreichen Vereinsvorsitzender Helmut Schiek (links) zusammen mit Schatzmeister Walter Stutz (Mitte) einen Scheck über 1000 Euro an die Diakoniestation. Dieter Lohrmann (Zweiter von links), Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde und zugleich Vorstandsvorsitzender des Diakonieausschusses, und Bettina Krauth von der Pflegedienstleitung bedanken sich im Namen der diakonischen Einrichtung. Auch Bürgermeister Dietmar Fischer (rechts) freut sich, dass die Veranstaltung mit Gerhard Raff in der Bad Liebenzeller Stadtkirche St. Blasius Ende September diese stolze Summe erbracht hat. Denn für den schwäbischen Theologen, Historiker und Schriftsteller gilt die Devise: "Alles unter 1000 Euro an einem Abend ist eine Ohrfeige". Und er sei noch nie geohrfeigt worden, hatte der bekannte schwäbische Kolumnist und Mundartliebhaber wissen lassen. Foto: Fisel