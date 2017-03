Bad Liebenzell Generationswechsel bei den Heeskens

Bad Liebenzell-Möttlingen. Noch bis zum 22. März läuft der Ausverkauf im "Radieschen". Dann schließt das kleine, in den vergangenen Jahren mehrfach preisgekrönte Geschäft im Parterre des Heeskens-Hauses an der Blumhardtstraße 17 in Möttlingen. Für eineinhalb Wochen. Neueröffnung wird es dann als renovierter "Bioladen Möttlingen".

Von Kindern inspiriert

Es sei schon ein "ambivalentes Gefühl", sein Geschäft abzugeben. "Der Laden bedeutet mir sehr viel", erzählt Ernst Heeskens. Damals, als die Idee zum eigenen kleinen Laden mit Bio-Produkten entstand, habe sich seine Familie "in schwierigen Zeiten" befunden. "Ich war damals arbeitslos", erzählt der gelernte Industriekaufmann und studierte BWLer. Inspiration zum eigenen Laden waren die eigenen Kinder, die damals ihr Kirmes-Geld mit dem Verkauf von selbst gepflückten Zwetschgen an der Straße zusammensparten. "So fing tatsächlich alles an."