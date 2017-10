Bad Liebenzell Gelbe Säcke bleiben tagelang liegen

Das hat am Mittwoch vergangener Woche im Sonnenrain der Kurstadt nicht funktioniert, monieren Eisemann und Keck. So lagen die gelben Säcke auch noch am Dienstmorgen dieser Woche am Straßenrand.

Keck rief am Montag bei der auf dem Abfallplan angegebenen Nummer des Landratsamtes Calw an. Dort habe ihm eine Frau gesagt, dass sie nicht zuständig sei und ihr eine Nummer der Firma Remondis gegeben. Hier sei ihm dann erklärt worden, dass er innerhalb von zwei Tagen hätte anrufen müssen. Jetzt bleibe nur die Möglichkeit, dass er die Säcke selbst auf die Deponie fahre oder zurück in die Garage bringe.

Unfreundlichkeit beklagt