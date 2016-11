Bad Liebenzell Gaststätte hat neuen Pächter

Der neue Pächter bringt 30 Jahre Gastronomie-Erfahrung ein, die er unter anderem in Hotels, Kongresshallen und in der Verantwortung für 60 Mitarbeiter unter Beweis stellte. Nebenbei engagiert er sich in der Jugendarbeit und übernahm in den vergangenen Jahren die Zubereitung der Verpflegung von 200 Kindern beim Ferienprogramm. Auch dem Tennis ist Pucher seit zehn Jahren verbunden und spielt selbst in der Hobby-Runde.

Die nächste vom Festausschuss des Tennisclubs geplante Aktion findet am Sonntag, 27. November, statt. Im "Tennisstüble" treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Frühstück mit anschließendem Boule-Turnier. Um eine Anmeldung wird bis 19. November gebeten.