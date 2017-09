Bad Liebenzell Fünfer starten erwartungsvoll in neuen Lebensabschnitt

Bad Liebenzell. Nachmittags am zweiten Schultag war die Aula in den Bad Liebenzeller Reuchlin-Schulen voller Leben. Mit großer Spannung erwarteten die neuen Fünftklässler ihre Klassenlehrerinnen und alles, was in einer weiterführenden Schule so ganz anders ist als in der Grundschule. Begleitet wurden die Neulinge von ihren Geschwistern und Eltern, die genauso erwartungsvoll den ersten Stunden in der Realschule entgegen sahen.