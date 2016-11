Bad Liebenzell Froh und dankbar – aber auch mutlos

Bad Liebenzell. Der Zwiespalt zwischen großer Dankbarkeit und zermürbendem Nichtstun kam in dem Film "Menschen wie wir – ein Flüchtling hat keine Wahl" bei allen Befragten zum Ausdruck. Gedreht wurde dieser Film, der im Rahmen des "Multikulturellen Filmfestes" gleich dreimal gezeigt wurde, von Mitgliedern des Jugendgemeinderats Bad Liebenzell in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen, die zurzeit in der Gemeinschaftsunterkunft in Bad Liebenzell wohnen. Gertrud Gandenberger, Studienleiterin am Internationalen Forum Burg Liebenzell, unterstützte das Projekt.

Voll des Lobes zeigte sich Bürgermeister Dietmar Fischer über die Veranstaltung: "Meinen großen Dank und höchste Anerkennung für dieses Fest, das in Kooperation von Jugendgemeinderat, Freies Theater Bad Liebenzell, Weltladen und Internationales Forum Burg Liebenzell zustande gekommen ist." Deshalb solle sowohl das multikulturelle Filmfest als auch der Streifen selbst dazu beitragen, die Integration der rund 200 Flüchtlinge in Bad Liebenzell voranzutreiben. Auch die Kontakte zur hiesigen Bevölkerung sollen ausgebaut werden, erklärte Gandenberger. Vielleicht könne dann auch das winzige Pflänzchen, Kontakte zu den örtlichen Vereinen zu knüpfen, noch viel, viel größer werden. "Wir suchen auch noch weitere Paten für unsere Flüchtlinge", ergänzte Martin Kocher, Ansprechpartner für Patenschaften beim Arbeitskreis Asyl.

Die Nacht durchgearbeitet, damit der Film rechtzeitig fertig wird