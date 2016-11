Bad Liebenzell Friseurin aus Leidenschaft

Bad Liebenzell (af). Manuela Esposito sagt über sich selbst: "Ich bin Friseurin aus Leidenschaft." Was liegt da näher, als ihr erstes eigenes Geschäft, das sie in der Wilhelmstraße 20 in Bad Liebenzell eröffnet hat, "Hairzstück" zu nennen? Denn sämtliche Dienstleistungen rund um Kopf- und Barthaar, einschließlich kosmetischer Behandlungen wie Wimpern färben oder Augenbrauen zupfen, führt sie mit viel Liebe, Gefühl und Sachverständigkeit aus. Berufliche Erfahrungen hat die junge Friseurmeisterin während ihrer zweijährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin in einem renommierten Salon in Sindelfingen gesammelt.