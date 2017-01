Bad Liebenzell Fragebogen soll Klarheit bringen

Bad Liebenzell-Möttlingen. Um den Bedarf im Dorf zu ermitteln, wird diese Woche ein Fragebogen an alle Haushalte verteilt, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises. Bis 16. Januar haben die Möttlinger Zeit, ihre Wünsche zu äußern. 13 Fragen sollen Aufschluss geben, ob die Bürger einen Laden wünschen, was ihnen beim Einkaufen besonders wichtig ist, welche Produkte sie in Möttlingen vermissen und ob sie sich finanziell an einem solchen Projekt beteiligen würden. So könnte die Möglichkeit geschaffen werden, Genossenschaftsanteile zu kaufen, sofern niemand auf privatwirtschaftlicher Basis einen Laden eröffnet. Von den Ergebnissen macht der Arbeitskreis sein weiteres Vorgehen abhängig. "Liebe Möttlinger, nehmt euch die fünf bis zehn Minuten Zeit, den Fragebogen zu beantworten" bitten die beiden AK-Sprecherinnen Angelika Rieß und Anja Riedhamer. "Nur wenn viele Leute den Bogen ausfüllen, wissen wir, was der Wille hier im Dorf ist." Der Bogen muss bis Freitag, 20. Januar, im Dorfzentrum Möttlingen, Blumhardstraße 5, in den Briefkasten eingeworfen werden.

Ergebnisse werden vorgestellt

Dieser Bogen kann nicht nur in Papierform, sondern auch Online ausgefüllt werden. Die Ergebnisse werden nach der Auswertung bei einem weiteren Bürgerstammtisch vorgestellt. Den Termin gibt der Arbeitskreis dann rechtzeitig bekannt.