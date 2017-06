Bad Liebenzell Fliegenfischer träumen von Bad Liebenzell

"Fliegenfischen ist mehr ein Sport. Hierbei geht es auf der einen Seite um Präzision und Wurftechnik, auf der anderen darum, im Einklang mit der Natur zur Ruhe zu kommen", erklärte Haessler. "Wer kiloweise Fische aus dem Wasser ziehen möchte ist am falschen Platz", ergänzte Hermann Rebmann. Der Fischereiwart ist seit vielen Jahren sehr stark mit der Nagold und ihren Uferflächen verbunden. Vieles, was dem Besucher auf seinem Weg entlang der Nagold ins Auge springt, ist seinem Mitwirken zu verdanken.

Mit der neuen Broschüre macht die Stadt zwar Werbung für das Fliegenfischen, verfolgt jedoch gleichzeitig eine gewisse Qualitätsstrategie, indem sie nicht zu viele Karten ausgibt. "Die sind im Bürgerzentrum zu 50 Euro erhältlich. Im Preis enthalten ist auch ein Gutschein", erklärte Kerstin Weiss. Gleich die erste Seite ist gespickt mit Infos und Angeboten rund um das Thema Fliegenfischen inklusiv Fliegenfischerschule. Aber auch Einzelbetreuung, Teambildung oder Impulse für eine natürliche Fischküche sind da zu finden.

Artenreicher Bestand ist der Stadt wichtig

Die Stadt Bad Liebenzell, die im Kern sehr eng mit dem Begriff Wasser verbunden ist, achtet in ihren Gewässern für eine standortgerechte, artenreiche und gesunden Fischbestand, was sich unter anderem mit Aussetzaktionen von jungen Fischen belegen lässt. "Wir wollen das Thema Wasser wieder mehr in den Vordergrund rücken", sagte Weiss. Ein Termin dazu findet am Donnerstag, 27. Juli, ab 16 Uhr an der Trinkhalle mit dem Thema "Heilquellen Bad Liebenzells" statt. In diesem Rahmen wird gegen 18 Uhr in der Heinrich Coerper Quelle im Liebenzeller Badhaus ein neues Quellenbecken – "ein künstlerisch gestalteter Findling aus Bad Liebenzell", wie Haessler erläuterte – eingeweiht.