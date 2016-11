Bad Liebenzell Fetzige Rhythmen im Bürgerhaus

Auch Darbietungen von Asylsuchenden

Mit ihren fetzigen Rhythmen, urigen Oldies, Balladen und Klassikern aus der Jazz-Szene bedienen sie ein breit gefächertes Musikpublikum. Als Vorprogramm tritt der Schömberger Chor "The Voices light" auf. In den Pausen gibt es zudem verschiedene musikalische Darbietungen von den in der Gemeinschaftsunterkunft lebenden Asylsuchenden.

Umfangreiches Repertoire