Bad Liebenzell Fast alle Dorfzentren sollen erhalten bleiben

Der Ausschuss vermeldet einige weitere Erfolge. Denn auch beim Servicezentrum hat man durch Reduzierung der Öffnungszeiten bereits reagiert. Und in Sachen Friedhöfe ist man mittlerweile durch neue Bestattungsformen und eine kostendeckendere Gebührengestaltung weitergekommen. Ebenso beim Bürgerrufauto. Hier hatte der Ausschuss der Aufgabenübertragung an einen Verein zugestimmt. Und bei der Bibliothek empfiehlt er die Reduzierung auf eine hauptamtliche Fachkraft mit ehrenamtlichen Helfern. Die Jugend- und Schulsozialarbeit sowie die Mitgliedschaft in der Volkshochschule sollen beibehalten werden.