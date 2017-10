Bad Liebenzell Experten bringen es auf den Punkt

Die Vorstellung der auswärtigen Podiumsgäste übernahm Moderator Günther Wallburg vom Stadtseniorenrat. Er begrüßte: Astrid von Lachta, Präsidentin des Museums für die Geschichte der Mennoniten mit der Mennonitischen Forschungsstelle, und Günter Frank, Direktor der Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten sowie Bernd Brandl, Professor für Kirchen- und Missionsgeschichte an der Internationalen Hochschule in Bad Liebenzell. Schon die genannten Arbeitsbereiche dieser Wissenschaftler weisen auf einige Hauptakteure sowie Bewegungen und damit auf die enorme Vielfältigkeit der Reformation im Südwesten hin: Die Mennoniten, in Zürich als Täuferbewegung entstanden, waren neben den Katholiken und Lutheranern die dritte Religionskraft in der Reformationszeit. Sie wurden, zumindest in ihren Anfängen, als radikal bezeichnet und deshalb vielfach ausgegrenzt.