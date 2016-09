Bad Liebenzell. Ein Mann entblößte sich am Donnerstagabend gegenüber einer 41-Jährigen beim Thermalbad. Die Frau kam kurz nach 22 Uhr auf den Parkplatz des Bades, um wegzufahren. Sie lud gerade ihre Tasche ins Fahrzeug, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie der Mann sein Glied in der Hand hielt und daran manipulierte, teilte die Polizei mit. Sie stieg in ihr Auto und fuhr weg. Der Unbekannte blieb stehen und sah ihr nach. Die Frau beschreibt den Mann als rund 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß mit kurzen blonden Haaren. Er trug eine Jeans und ein blaues T-Shirt. Hinweise die zur Identifizierung des Mannes dienen, nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/9 39 55 55 entgegen.