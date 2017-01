Bad Liebenzell Etat trotz heftigen Streits gebilligt

Hauptamtsleiter Werner Komenda verwies darauf, dass die GPA zurückliegende Abläufe auf Rechtmäßigkeit prüfe. "Eben die hat aber 2011 schriftlich geäußert, dass eine Verlustabdeckung im Verwaltungshaushalt darzustellen ist", sagte Doris Bäuerle. "Die Zahlungen sind keine Verlustabdeckung, sonst müsste dort eine Null stehen. Ich verstehe nicht, wie man sich mit Scheuklappen der Konsequenzen verschließt", erinnerte Stadtkämmerer Lucas Hansen an den Gemeinderatsbeschluss, von 2015, die FuT mittels Betrauungsakt modifiziert weiterzuführen.

"Unser Vorgehen entspricht der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, die zudem den Haushalt des vergangenen Jahres genehmigte", stellte Bürgermeister Dietmar Fischer gebetsmühlenartig fest. Außerdem verwahrte er sich energisch gegen den Vorwurf des Gesetzesverstoßes.

"Hohe Neuverschuldung" beklagt

"Trotz massiver Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen werden wir wieder eine hohe Neuverschuldung von rund 2,2 Millionen Euro erzielen aber ein wirklicher Konsolidierungskurs sieht anders aus", verweigerte Sebastian Kopp seine Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplans. Er berief sich dabei auf ein Schreiben des Landrats, der demnach sofort wirksame und erkennbare Konsolidierungsbemühungen anmahnte.

Man sei auf einem guten Weg, aber Volker Kliewer geht die Konsolidierung nicht schnell genug. "Ich habe den Eindruck, wir bestreiten den Prozess alleine, denn ich kann nicht erkennen, dass unsere Tochter mitgeht", sagte der Stadtrat mit Blick auf die FuT und forderte einen strammeren Kurs.

Sparen schließe Investitionen nicht aus und die Stadt sei erfolgreich in ihrer Entwicklung, hielt Fischer dem entgegen. "Das ist der Grund, warum unsere Bevölkerungszahl steigt", verwies er auf Bauplätze und das Gewerbegebiet. Darüber hinaus erinnerte der Bürgermeister daran, dass im Aufsichtsrat der FuT mehrheitlich Stadträte die Handlungsmöglichkeiten steuern.

Zuvor hatte Hansen die Eckdaten erklärt, die eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,24 Millionen Euro prognostizieren. "Trotzdem haben wir nach den Vorberatungen im Ausschuss einen Auftrag für Unterhaltungsmaßnahmen von insgesamt 1,238 Millionen Euro, der doppelt so hoch ist wie bisher", sagte der Kämmerer. "Wir gehen einen Investitionsstau an, den wir seit Jahren wie eine riesige Bugwelle vor uns her schieben. Es sind Dinge, die auch die Bürger bewegen", dankte Fischer dem Gremium für die Entscheidung.

"Vor uns liegt einer der besten Haushalte der vergangenen Jahre mit einer der höchsten Zuführungsraten. Bei der Diskussion kann man meinen, die Welt geht unter", brachte Martin Hirschberger sein Unverständnis zum Ausdruck.

Offenbar sah mehr als die Hälfte des Gremiums dies genauso und stimmte dem Entwurf des Etatplans zu.