Bad Liebenzell Es werden rund 4000 Besucher erwartet

Für Christen in Sambia hat die Theologische Hochschule eine große Bedeutung, weil sie überkonfessionell ausgerichtet ist und so Studenten aus verschiedenen Gemeindeverbänden kommen. Die Liebenzeller Mission unterstützt die Theologische Hochschule durch Stipendien für Studenten und mehrere Missionare, die als Dozenten tätig sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Vorfeld des Missionsfestes berichtet Lazarus Phiri von seiner Arbeit und hält Vorlesungen und Seminare vor Studenten. Eine große Herausforderung für Christen in Sambia sei, dass nur ungefähr zehn Prozent der Pastoren eine theologische Ausbildung hätten.

Qualifizierung gefordert

Die Qualifizierung von Mitarbeitern sei ein Hauptanliegen seiner Universität. Tradition und Glaube würden oft vermischt. Deshalb sei er dankbar für die Arbeit der Missionare in Sambia. "Sie unterstützen uns dabei, dass in den Gemeinden ein gesunder Glaube gelehrt wird, der auf einem guten biblisch-theologischen Fundament steht", so Phiri. Sehr spannend findet er auch den Austausch über das Thema Reformation, so der Theologe. "Von Martin Luther können wir in Afrika viel lernen: Allein die Heilige Schrift zählt, Christen müssen die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. Luthers Kerngedanken haben die ganze Welt beeinflusst. Das fasziniert mich." Eine Herausforderung für die Kirchen in Sambia sei das Thema Weltmission. "Wir schicken bereits Mitarbeiter in andere afrikanische Länder und einzelne auch in die westliche Welt. Das wollen wir ausweiten." Es sei an der Zeit, dass die Kirche weltweit sich als eine Kirche für eine Welt verstehe. "Mein Traum ist, dass wir eines Tages einen Missionar von Sambia nach Deutschland schicken, der dann keine sambische Gemeinde gründet, sondern eine Gemeinde, die offen ist für jeden, der von Jesus Christus hören will."