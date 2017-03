Bad Liebenzell Erster Schwarzer im Bundestag ist in der SPD

Für offene Gesellschaft

Der Abgeordnete erzählt von seinem Geburtsland, dem Senegal, vom Leben in der DDR und in Deutschland in den Jahren nach der Wende. Und nicht zuletzt von seiner Vision einer offenen und zukunftsfähigen Gesellschaft.

Karamba Diaby, geboren 1961 in Marsassoum, Senegal, kam 1985 zum Studium in die DDR – und blieb. Seine Dissertation im Fach Geoökologie schrieb er über Schrebergärten in seiner neuen Heimat Halle. Nach jahrelangem sowie vielfältigem Engagement für Integration und gegen Rassismus wurde Diaby, mittlerweile Mitglied der SPD, 2009 Mitglied des Stadtrats von Halle. 2013 wurde er als erster in Afrika geborener Kandidat in den Bundestag gewählt. Diaby ist verheiratet und Vater dreier Kinder.