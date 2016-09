Bad Liebenzell Eröffnung auf Frühjahr verschoben

Zudem soll es künftig eine durchgehende Beleuchtung zwischen dem Parkplatz am Badhaus 1897 und der Sporthalle geben. Bis zum Thermenhotel stehen bereits Lampen.

Ende dieses Jahres soll das letzte Teilstück bis zum Parkplatz mit Leuchten ausgestattet werden. "Auch der Weg in diesem Bereich wird gerichtet", ergänzte Hauptamtsleiter Werner Komenda.

Wegen Gasleitung Themenfelder verlegt

Bei den Grabarbeiten wurde die genaue Lage einer Hochdruckgasleitung festgestellt, informierte Fischer. Da bei solchen Leitungen ein Sicherheitsabstand von drei Metern gilt, mussten die Themenfelder im Sophi Park verlegt werden, teilte Fischer mit.

"Der Sophi Park wird definitiv Ende Oktober abgenommen", sagte Fischer. Das Verlegen der Leitungen und der Bau der Beleuchtung bis zum Parkplatz am Badhaus 1897 seien bis zum Jahresende abgeschlossen, so der Rathauschef. Auch der Kostenrahmen für den Sophi Park in Höhe von 350 000 Euro werde eingehalten, teilte Komenda mit. Das gelte auch für die ergänzenden Maßnahmen wie zum Beispiel den Leitungsbau. Hier würden rund 180 000 Euro ausgegeben. Diese Mittel seien zum Teil in den Haushalten der Eigenbetriebe berücksichtigt.