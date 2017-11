Bad Liebenzell Erlös geht diesmal nach Burundi

International ging es bei dem Mitsingkonzert zu. So gab es Lieder in vier unterschiedlichen Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Kirundi. Letztere ist die Landesprache von Burundi. Der Erlös des Adventsbasars war für das ostafrikanische Land bestimmt. "Burundi gehört zu den ärmsten Ländern der Welt", sagte Bettina Heckh, Projektkoordinatorin der Initiative Weltweit Hoffnung schenken. Sie zeigte den Besuchern Bilder aus dem Land und berichtete über das Engagement der Liebenzeller Mission dort. "Unsere Hilfe geht besonders an benachteiligte Kinder und Familien, denn sie haben oft kaum eine Perspektive." Familien würden eine finanzielle Starthilfe bekommen, um sich selbst eine Existenz aufbauen zu können. In Hungerzeiten verteilen Missionare Reis, Mais und Bohnen an die Menschen.

Die Vorbereitungen für den Adventsbasar liegen schon viele Monate zurück, denn die Helfer des Creativ-Teams basteln fast das ganze Jahr für diesen einen Tag. Doch um Menschen in Not helfen zu können, tun sie das gerne. Das sah man ihnen an.