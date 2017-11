Bad Liebenzell Erlös aus Herbst-Basar für Burghalde

Margrit Hildinger, Julia Hoss und Gabriele Frey-Ganzel überreichten die Spende an das Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde in Unterlengenhardt. "Das sind die traditionellen 15 Prozent, die wir vom Verkauf einbehalten und an eine Einrichtung in unserer Region weitergeben", sagte Frey-Ganzel. Der Basar besteht seit 22 Jahren. Die 45. Auflage war erfolgreich. Zweimal jährlich findet der Basar statt. Im Frühjahr und Herbst stellen die 35 Frauen des Organisationsteams das Angebot auf die Beine. Schon vor einigen Jahren war die Burghalde Nutznießer des Erlöses vom Althengstetter Kinderkleiderbasar. Die Organisatorinnen kennen Engagement und Bedarf der Einrichtung. Die Empfänger des Geldes wechselten, sagten die Vertreterinnen des Basarteams. Auch in Althengstett gebe es bedürftige Kinder.