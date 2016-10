Bad Liebenzell Erlebnisse spiegeln sich in Bildern

Sein neuer Kalender sei zwar das Thema für den heutigen Abend, doch stehe das Zusammenkommen, die Gemeinschaft im Vordergrund, kündigte Gomes an. Eine gute Möglichkeit zum Austausch sowie zum gegenseitigen Verständnis sei das gemeinsame Musizieren oder das Betrachten von Bildern. So flocht er zu jeder Zeichnung oder Musikstück immer wieder persönliche Erlebnisse und Einsichten ein.

Das Kalenderblatt für Dezember 2017 ziert ein Zitat von Wolf Biermann: "Wer nicht bei sich selbst ist, kann auch nicht bei anderen sein" zusammen mit einer höchst sensibel gestalteten Federzeichnung. Mit dynamischen Linien, ausdrucksstarker Mimik und klaren Strukturen gezeichnete Gesichter fließen ineinander über, bedecken sich teilweise oder wenden sich voneinander ab.

Eine Vielzahl an Aspekten wurden dabei in Betracht gezogen, auch einzelne Ausschnitte wie Augen oder Mund beleuchtet. Doch hinter allem stehe die Frage: "Wer bin ich?", gab Gomes zu bedenken. Einmal habe er seiner Mutter diese Frage gestellt. Die Antwort kam ohne lange Überlegung: "Du bist mein Sohn."

Weitere Sprüche, die den Künstler zu einem Bild seines neuen Kalenders inspiriert hatten, stellte Ehefrau Gertrud Altmeyer vor. Für September stand Bertold Brecht Pate: "Ändere die Welt, sie braucht es!" Für die passende musikalische Begleitung sorgten die Percussionisten von "Jayantha and the Clan", Maurizio Brighina mit dem Saxofon sowie Dagmar Jonas mit ihrem indischen Saiteninstrument, der Sitar. Eine ganz besondere Überraschung hatte sich Gomes als Abschluss der Veranstaltung ausgedacht: Er verschenkte eines seiner Kunstwerke. Die glückliche Gewinnerin, deren Los von der jüngsten Besucherin gezogen wurde, hieß Maria Alessi, Mitspielerin von "Jayantha and the Clan".