Bad Liebenzell Einzigartiges Freizeit-Profil als Ziel

Bad Liebenzell. Das wurde während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich, als es nach den Entscheidungen zum städtischen Haushalt noch um die Neuausrichtung der Stadt in diesem Bereich ging. Anfang Februar trafen sich die Mitglieder des Gemeinderats, der Verwaltung und des beauftragten Beratungsunternehmens "Imaka Institut für Management GmbH" (Leonberg) zu einer Klausurtagung, um den Feinschliff vorzunehmen für die in der Vergangenheit auch unter großer Bürgerbeteiligung zusammengetragenen und erarbeiteten Ideen zum neuen Tourismuskonzept. Dabei ging es auch darum, die Prioritäten für die Umsetzung der dabei bestimmten konkreten Maßnahmen festzulegen.

Einige leichte Unstimmigkeiten

In den vergangenen Wochen hat die Imaka die Ergebnisse in Schriftform zusammengetragen, die jetzt als Protokoll dieses Prozesses vom Gemeinderat zu verabschieden waren – was jedoch nicht hundertprozentig einstimmig gelang: Drei Gegenstimmen gab es, wohl, weil keine Einigkeit darüber herrschte, wie und wann genau der Gemeinderat späteren finanzwirksamen Entscheidungen über die Umsetzung einzelner Maßnahmen zustimmen dürfte und müsste. Gemeinderat Klaus Bounin (Offene Liste) wollte hier eine ausdrückliche Formulierung in die aktuelle Entscheidungsvorlage aufgenommen sehen. Für Bürgermeister Dietmar Fischer und die meisten übrigen Gemeinderäte war das bereits selbsterklärend Bestandteil der vorliegenden Version – weshalb es beim ursprünglichen Wortlaut blieb.