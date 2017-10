Bad Liebenzell Einrichtung in Umbruchsituation

Bad Liebenzell. Eigentlich hat Scheuvens bereits gegen Ende des vergangenen Schuljahres an ihrer neuen Arbeitsstätte begonnen. Aber, wohl wissend um die Arbeitsbelastung des ganzen Schulbetriebs zum Schuljahresende und zu Beginn des nächsten Schuljahres, hielt sie sich bislang mit außerschulischen Kontaktaufnahmen zurück. Noch immer kommt es jedoch fast einem Lottogewinn gleich, sie über zwei Stunden hinweg für ein Interview loszueisen. Alles ist neu hier und doch so vertraut für sie.

Nach der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (Schwerpunkt Biologie) war Scheuvens fünf Jahre an der Grundschule Ostelsheim und danach an der Grundschule Döggingen tätig. Auf Grundlage der praktischen Erfahrungen wollte sie ihr Fachwissen ausbauen. Das gelang ihr nach erfolgreicher Bewerbung am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Sindelfingen, wo sie als Fachleiterin eine leitende Position wahrnahm.

Doch 2011 war es für sie nach sieben Jahren wieder an der Zeit, das neue Wissen in die Praxis des Schulalltages umzusetzen. Sie übernahm die Rektorenstelle an der Sindelfinger Klostergarten Grundschule. Mit dabei war dort ihr zutraulicher Sennhund Emil, der sich auch in Bad Liebenzell schon rasch mit den Schülern angefreundet hat.