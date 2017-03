Bad Liebenzell Einige wären sogar finanziell dabei

Vielleicht kommt ein Backshop in den Höhenstadtteil

In jedem Fall gibt es Bewegung in Sachen Nahversorgung. So erfuhr Riedhamer, dass eine Familie in Möttlingen einen Backshop plant.

Darüber hinaus wird der Bio-Laden "Radieschen" in Möttlingen weitergeführt. Ihn betreiben momentan Ernst und Elfriede Heeskens. Am 3. April übernimmt ihn Schwiegersohn Jochen Heeskens. "Er heißt dann Bio-Laden Möttlingen", informierte Elfriede Heeskens auf Anfrage unserer Zeitung. Sie ist zugleich Ortschaftsrätin in Möttlingen.

Bewusst machen will der Arbeitskreis Dorfladen, dass es auch noch das Hofgut Georgenau gibt, das frische Fleisch- und Wurstwaren anbietet.

Im Vorfeld des Bürgerstammtisches gibt es ein Gespräch des Arbeitskreises Dorfladen mit Vertretern des Hofguts Georgenau und des Bio-Ladens sowie der Familie, die den Backshop plant, teilte Elfriede Heeskens weiter mit. Die Ergebnisse werden beim Bürgerstammtisch am 10. März präsentiert.

Dann könnte endlich auch deutlicher werden, wie es mit der Nahversorgung in Möttlingen generell weitergehen könnte.