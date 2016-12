Bad Liebenzell Eine Fragerunde lockert Feier auf

Bad Liebenzell. Bürgermeister Dietmar Fischer und Johannes Schweizer, Geschäftsführer der Freizeit und Touristik GmbH Bad Liebenzell GmbH (FuT) ehrten Beschäftigte.

Dabei wurden Aspekte aus dem Leben von Mitarbeitern beleuchtet. So arbeitet eine gelernte Hotelfachfrau jetzt als Erzieherin. Eine Gärtnerin war schon in der Wilhelma tätig. Eine Ruheständlerin kommt immer noch zur Aushilfe in die Trinkhalle. "Ohne ihn geht nicht viel", sagte Fischer über Andreas Hamberger. Der Mann hinter den Kulissen organisiert die Technik im Kurhaus. Er sorgte bei der Feier dafür, dass Licht und Ton funktionierten. Als Schlüsselfigur für Veranstaltungen im Silber- und Wappensaal ist Hamberger ein wichtiger Ansprechpartner.

Wettkampf veranstaltet