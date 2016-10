Bad Liebenzell Eindrucksvoll und feierlich

Auch das "Konzert für Orgel und Orchester in F-Dur" von Händel wies eine Besonderheit auf, wird doch der offiziellen Bezeichnung des Werks oft der Beiname "Der Kuckuck und die Nachtigall" beigefügt. So ausgezeichnet die Rufe der beiden Singvögel von den Orchestermusikern zur Geltung gebracht wurden, so hervorragend führte Sylvia Wegner ihren Part an der Orgel aus. Flötenmusik par excellence boten die vier Flötistinnen von "Flautissimo" mit der "Sonate in d-moll" von Mr. Loeillet. Die Gäste spendeten viel Applaus.