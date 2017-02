Bad Liebenzell Ein unheimlich produktiver Mensch

Bad Liebenzell. Der Reformator Martin Luther prägte seine Zeit wie kaum ein anderer. Er war ein unglaublich produktiver Mensch: Neben seiner Arbeit als Theologe übersetzte er die Bibel ins Deutsche und veröffentlichte viele grundlegende Schriften über den Glauben. Seine große Leidenschaft galt jedoch schon von klein auf der Musik.

Luther spielte Flöte, Laute und sang mit großer Begeisterung. Die Musik ist nach Luther die schönste und herrlichste Gabe Gottes. Luther erkannte, dass er den Menschen seine Botschaft am besten mit Liedern übermitteln konnte. So komponierte er Lieder mit einprägsamen Melodien und Texten in einer packenden Sprache.

Luthers Musik ist untrennbar mit seinem Leben und seiner Botschaft verbunden."Luthers Leben", konzipiert vom Schauspieler und Intendanten der Rabenbühne, Rudi Korbel (Rezitation), und dem Kompositionspreisträger Volker Luft (Gitarre) belegt dies in eindrucksvoller Weise. Mit Zitaten Luthers, zeitgenössischen Texten und der Musik des Reformators lassen Luft sowie Korbel Luther und seine Zeitgenossen lebendig werden und entführen ihr Publikum in das Zeitalter der Reformation. Alle 17 Lieder ­Luthers erklingen in einer Bearbeitung für Gitarre solo und zerschmelzen mit den Texten zu einer Einheit, so dass eine musikalisch-literarische Biografie Luthers entsteht.