Bad Liebenzell Ein Neuanfang

Konstruktive Arbeit trotz aller Dramatik im Fokus

Das wohl wirklich Bemerkenswerte dabei: der Versuch der Räte, bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen darüber, wie der für Bad Liebenzell beste Haushalt angesichts der bereits extrem hohen Verschuldung der Stadt aussehen müsste, im Gremium wieder Brücken zu bauen für eine konstruktive Arbei. Wobei es Sebastian Kopp übernahm, noch einmal auch die Dramatik der Haushaltslage der Stadt darzustellen. Bis Ende des Jahres werde man einen Schuldenstand von insgesamt 46,1 Millionen Euro erreichen. Das entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4958 Euro. "Ich denke nicht, dass es viele Gemeinden in Baden-Württemberg gibt, die uns da toppen werden."

Doch zuvor hatte Stadtkämmerer Lucas Hansen für die Verwaltung erläutert, dass der neue Haushalt – anders als in den Vorjahren – auch von massiven Einnahmeverbesserungen ausgehen könne. So gab Hansen in der Sitzung bekannt, dass just der Entscheid des Landkreises zur Höhe der Kreisumlage für Bad Liebenzell vorliege. Und dieser mit einer Höhe von 2,85 Millionen Euro "um 340 000 Euro niedriger als im Vorjahr" ausfallen werde.

Zudem steige die Realsteuerkraft der Stadt von zuletzt 2,1 Millionen Euro auf insgesamt drei Millionen Euro – womit die direkten Einnahmen aus den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer gemeint sind. Weitere zwei Millionen Euro zusätzlicher Mittel kämen aus einem höheren Finanzausgleich Bad Liebenzell zu Gute.

Der Kämmerer stellte zudem dar, dass die Verwaltung in der mittelfristigen Finanzplanung davon ausgehe, auch in den Folgejahren Zuführungsraten von mehr als einer Million Euro aufbringen zu können – womit man den langfristigen Zins- und Tilgungspflichten werde gut nachkommen können.

Zinsen und Tilgung erstmals über einer Millionen Euro

Ein Punkt, auf den explizit auch Klaus Bounin in seiner Haushaltsrede noch einmal kritisch einging. Er monierte, dass mit dem neuen Etat die Zins- und Tilgungslast für die Stadt erstmals die Eine-Millionen-Euro-Grenze pro Jahr überschreiten und auf insgesamt 1,3 Millionen Euro ansteigen werde – zu denen sich weitere 1,6 Millionen Euro Zinsen und Tilgungen pro Jahr bei den Eigenbetrieben summierten. "Ich würde gerne zustimmen, dass Bad Liebenzell auf einen guten Weg ist – allein die Zahlen sprechen dagegen."

In all den Diskussionen vermied es übrigens auch Bürgermeister Dietmar Fischer in sehr augenfälliger Weise, neues Öl ins Feuer der Haushaltskontroverse zu gießen. Einziger spitzer Kommentar von ihm, in diesem Fall in Richtung Heeskens: "Ich schluck’s runter." So blieb an diesem denkwürdigen Abend nur bewusst sein zusammengestutztes Statement: "Wir brauchen einen Haushalt. Punkt." Und den hat Bad Liebenzell jetzt – früher im Haushaltsjahr als in der Vergangenheit. Mit erheblichen Investitionen in den Bestandserhalt der Stadt, die den mittlerweile mehr als dringenden Sanierungsstau der vergangenen Jahren beheben sollen.