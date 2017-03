Bad Liebenzell Ein Nachmittag für die Frau

Bad Liebenzell. Zu einem "Nachmittag für die Frau" lädt die Schwesternschaft der Liebenzeller Mission alle interessierten Frauen am Samstag, 18. März, in das Missions- und Schulungszentrum nach Bad Liebenzell ein. Das Motto der Veranstaltung lautet "Einfach himmlisch – Was wir vom Himmel wissen können". Hauptreferentin wird Schwester Irmgard Wieland sein. Sie war Dozentin am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission. Seit 2012 ist sie im Ruhestand und wohnt in Heidelberg.