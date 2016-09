Bad Liebenzell Ein Meister der Improvisation

Im Paracelsus-Krankenhaus in Unterlengenhardt ist der russische Akkordeon-Virtuose kein Unbekannter mehr, denn auch hier war ihm sein Ruf als "Großmeister des Bajans" bereits vorausgeeilt. Bei einem Konzert im Blauen Saal überzeugten sich die Zuhörer von der Virtuosität und Ausdruckskraft des mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichneten Künstlers.

Viktor Romanko wurde 1953 in Gukowo im Gebiet Rostow am Don geboren. Nach seiner pädagogischen und künstlerischen Ausbildung arbeitet er heute als Professor am Ural-Konservatorium in Jekaterinburg in Russland. In Fachkreisen gilt er als exzellenter Improvisationskünstler auf dem Bajan, der osteuropäischen Form des chromatischen Knopfakkordeons. Bei jedem Auftritt begeistert der Musiker sein Publikum mit bekannten Melodien in verschiedenen Stilrichtungen, die er spontan auf der Bühne zu neuen Kompositionen verwandelt. "Ich kann das Gespielte nicht wiederholen", gesteht Romanko.

Klänge voller Sanftheit und Harmonie