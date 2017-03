Bad Liebenzell Ein geeigneter Name war nicht so schnell zu finden

Als sich Ende der 1980erJahre abzeichnete, dass es mit dem Tauziehsport zu Ende geht, musste sich der Verein neu aufstellen. Im Zusammenspiel des Vorsitzenden Gerhard Rentschler und seines Nachfolgers Wolfgang Rahner (ab 1994) entschloss man sich für den Breitensport. Das "Trimm dich" war gerade aktuell, die SG Monakam machte sich mit Leichtathletik und Waldlaufmeisterschaften einen Namen, der Verein wuchs auf 250 Mitglieder.

Kinderturnen, Seniorengymnastik, Damensport und Tischtennis bereicherten das Vereinsleben. "Heute bieten wir praktisch für alle etwas, von der Kleinkind- bis zur Seniorengruppe", äußert sich der aktuelle Vorsitzende Tobias Volle. Beliebt ist der Männersport Ü 30. Vor drei Jahren habe man sogar eine Indiaca- Gruppe ins Leben gerufen. "Mit Erfolg, denn Mitte Februar erreichten wir in Ötisheim unter zahlreichen Mitbewerbern einen ersten Platz in der Klasse Ü 35", betonte Volle. Die Zahl der Mitglieder ist zwischenzeitlich auf rund 500 gestiegen. Den Bau der Mehrzweckhalle bezeichnet Rahner in diesem Zusammenhang als einen Glücksfall für den Verein. "Wir sind heute von Montag bis Samstag in der Halle", bestätigt Volle. Parallel dazu verfügt der Verein nur über einen – allerdings mit Flutlicht – ausgerüsteten Bolzplatz.

Festakt am 7. Juli

"Alle Veranstaltungen, die wir 2017 anbieten, stehen unter dem Motto ›40 Jahre SG Monakam‹", erklärt Volle. Dazu zählt die Skiausfahrt mit Vereinsmeisterschaft (18. März), die Hauptversammlung (31. März), eine Familientour an Himmelfahrt und der Festakt am 7. Juli, dem sich am 8. Juli eine Familienolympiade mit Feier im Festzelt und Tanz anschließen wird. Im Herbst gibt es einen Ausflug in die Pfalz und ein großes Binokelturnier. Eine Silvesterparty und die Jahresabschlussfeier im Dorfzentrum (31. Dezember) sollen das Jubiläumsjahr beschließen.