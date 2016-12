Bad Liebenzell Eigenes Studio bietet viel Freiheit

Der Interpret spielt seine Stücke auswendig und kann sich so noch mehr der Interpretation widmen. Faszinierend und überzeugend erklingen die Töne in einer unglaublichen Sensibilität. Man meint, das innere Mitschwingen zu hören. Warme und fein ausgewogene Töne sind beim konzertanten Spiel vor- herrschend.

Auch explosive Klänge zu hören

Aber auch explosive, rhythmisch betonte Klänge sind zu vernehmen, die den Hörer wie ein strömender Fluss auf- nehmen und mittragen. Selbst tänzerische Elemente in südländisch-spanischer Manier erklingen. So entsteht eine große Bandbreite ungewöhnlich vielseitiger Gitarrenmusik, die beim Hörer einen starken Eindruck hinterlässt. Die Stücke sind je nach Herkunft auf der spanischen "Antonio Marin", die südamerikanischen Werke mit einer "Robert Ruck" und die anderen mit einer deutschen Gitarre von Achim Gropius gespielt. "Nach der CD ist vor der CD", sagt Rauscher. In Planung ist bereits die Herausgabe eines Tonträgers zusammen mit seinem Freund und Kollegen Till Veeh. Es werden also mehrstimmige Stücke aufgenommen.

Helmut Rauscher ist Mitglied gleich mehrerer Gitarrenduos wie beispielsweise beim renommierten Süddeutschen Gitarrenduo. Dieses kann neben reger Konzerttätigkeit auch auf zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen zurückblicken.

Die neue Rauscher-CD "Pra Voce" ist ab sofort im Service-Center des Rathauses Bad Liebenzell und in der Calwer Musikalienhandlung Musik Raff erhältlich.