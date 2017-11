Bad Liebenzell Ehrenamt spielt eine tragende Rolle

Bad Liebenzell. Bürgermeister Dietmar Fischer hatte sich für jeden Monat einige Höhepunkte notiert, die vom Neujahrsbüttel, über Theaterveranstaltungen, das Hermann Häberle-Turnier, Aktion saubere Landschaft, Lichterfest, Deutsche Straßenlauf Meisterschaft bis zur Ausstellung des Bad Liebenzeller Multitalents Gottlob Blessing reichte. Das 25-jährige Jubiläum mit der Partnerstadt in Villaines la Juhel im Monat Mai und die Eröffnung des Sophie Parks beschrieb er als besondere Höhepunkte. Nicht zu vergessen sind natürlich die zahlreichen Veranstaltungen zum Lutherjahr.

Das alles wäre ohne die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund nicht möglich. Ein besonderer Dank ging an den Arbeitskreis Asyl. "Die Zahl der ehrenamtlich Tätigen hat sich in den vergangenen Jahren durch die große Zahl ankommender Flüchtlinge insbesondere im sozialen Bereich noch deutlich gesteigert", merkte das Stadtoberhaupt an.

Die Überleitung zum zweiten Ehrungsblock hatte der Bürgermeister in Zusammenarbeit mit Heike Vorgrümler selbst übernommen. In Anlehnung an "Hannes und der Bürgermeister" hieß die Liebenzeller Version "Frieda und der Bürgermeister". Der humorvoll präsentierte Sketch bot einige unterhaltsame Spitzen, die viel Beifall ernteten.