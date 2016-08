Bad Liebenzell Edle Karossen sehen

Bad Liebenzell. Eine Show mit Oldtimern aus den USA und Deutschland gibt es am heutigen Samstag, 27. August, in Bad Liebenzell und nicht am Sonntag, wie irrtümlicherweise in der Donnerstagausgabe berichtet wurde. Die Fahrzeuge treffen bis 10 Uhr in der Kur­stadt ein. Um 11 Uhr starten die Karossen vor dem Eisstadion Polarion und fahren über die Pforzheimer Straße, die Wilhelm- und die Bahnhofstraße. Anschließend werden die Fahrzeuge vor dem Polarion geparkt. Um 12 Uhr eröffnet Bürgermeister Dietmar Fischer die Veranstaltung.