Bad Liebenzell Echte Käpsele trainieren auf der Burg

Für die notwendige fachliche Unterstützung sorgen Referenten, die in der Mehrzahl selber in jungen Jahren am Bundeswettbewerb Informatik und dem seit mehr als 25 Jahren auf Burg Liebenzell ausgerichteten Jugendforum teilgenommen haben und nach entsprechender Ausbildung oder Studium jetzt in Unternehmen Verantwortung tragen. Wie hoch der Stellenwert der IT-Nachwuchsförderung für die Wirtschaft ist, kann daran abgelesen werden, dass Unternehmen wie Daimler, ITscope aus Karlsruhe oder Omikron aus Pforzheim diese Veranstaltung bereitwillig durch Experten und Referenten, aber auch finanziell unterstützen.

Auch dem baden-württembergischen Kultusministerium sind die Teilnahmen an Wettbewerben zur Talentförderung sowie die Weiterqualifizierung der Sieger wichtig, weshalb auch von dort große Unterstützung kommt. Wie Martin Eckhard, der Leiter der Burg Liebenzell betont, wird dadurch die Wichtigkeit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Digitalisierung für den Bildungsbereich unterstrichen.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen ganztägigen Besuch der Universität Stuttgart. Der Fachbereich Informatik vermittelt dem möglichen künftigen Nachwuchs so, neben fachlichen Inhalten, auch die Möglichkeiten eines Fachstudiums.

Dermaßen gut gerüstet, können die Seminarteilnehmer dann in die nächste Wettbewerbsrunde starten. Vielleicht schafft der ein oder andere dann sogar den Sprung ins Wettbewerbs-Finale im September, bei dem dann die diesjährigen Bundessieger gekürt werden.